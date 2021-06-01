200-летний Царский дуб из парка Воксал Твери продолжает бороться за титул "Российское дерево года"

Дуб действительно огромный, его высота - более 29 метров. Фото: Виктория ТУШКОВА

Дуб из парка Воксал Твери продолжает участие в национальном конкурсе "Российское дерево года." На 9 утра 1 июня за него было отдано 358 голосов. Это не так много: например, Веденская липа из Чеченской Республики к этому моменту набрала уже 2263 голоса, а Шаляпинская ель из Ставрополья - 2091 голос.

В этом году Царскому (или Княжескому) дубу исполняется двести лет. Назван он так не случайно - дерево имело личное знакомство с царственными персонами. Говорят, что его посадил сам император Александр I.

Проголосовать за наш дуб можно на сайте конкурса. Голосование продлится до 1 августа.

Уже сегодня на нашем сайте появится более подробная информация о старейшем дубе Твери и конкурсе, в котором он участвует. Следите за публикациями!