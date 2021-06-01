В Тверской области на пожаре пожилая женщина задохнулась угарным газом

В Тверской области на пожаре погибла 74-летняя женщина. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает портал gorodtorzhok.ru, в ночь с 30 на 31 мая в деревне Саполово Высоковского сельского поселения в Торжокском районе загорелся жилой дом. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 74-летней женщины. По предварительной информации, она задохнулась угарным газом.

Хозяйка дома топила печь и не закрыла заслонку, из-за чего в помещении образовалась высокая концентрация вредного вещества. Версию проверяют правоохранительные органы.