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Происшествия1 июня 2021 8:36

В Тверской области на пожаре пожилая женщина задохнулась угарным газом

Трагедия произошла в Торжокском районе
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Тверской области на пожаре погибла 74-летняя женщина.

В Тверской области на пожаре погибла 74-летняя женщина.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает портал gorodtorzhok.ru, в ночь с 30 на 31 мая в деревне Саполово Высоковского сельского поселения в Торжокском районе загорелся жилой дом. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 74-летней женщины. По предварительной информации, она задохнулась угарным газом.

Хозяйка дома топила печь и не закрыла заслонку, из-за чего в помещении образовалась высокая концентрация вредного вещества. Версию проверяют правоохранительные органы.

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