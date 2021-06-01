В Твери умерла многодетная роженица, болевшая коронавирусом

В Твери после родов умерла женщина, больная ковидом. Фото: группа в ВК/ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД | ТВЕРЬ.

В сообществе в соцсетях «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД | ТВЕРЬ» сообщают о том, что 34-летняя мама скончалась после родов. Она заболела ковидом и находилась на ИВЛ. У неё осталось двое сыновей двух и четырёх лет и новорожденная дочка.

О том, как помочь семье, указано в группе в социальных сетях. С детьми теперь только отец.

Прощание с многодетной мамой состоится 2 июня в 10:45 у областной больницы.

«КП»-Тверь» выражает соболезнования родным и близким тверичанки.