Жителя Твери задержали, когда он забирал в лесу «закладку»

Наркомана задержали, когда он забирал «закладку» в лесном массиве в Твери. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Твери осудили местного жителя за приобретение наркотиков в крупном размере без цели сбыта. Правонарушитель заплатит штраф и отправится в колонию строгого режима.

Правоохранительные органы установили, что в марте 2021 года тверичанин, употребляющий наркотики, заказал в сети крупную дозу. Запрещённые вещества он получил через закладку в лесном массиве в одном из районов Твери. Там его и задержала полиция.

Обвиняемого уже судили за подобное преступление. Штраф он тогда не оплатил.

Подсудимый признал вину в полном объёме. Ему назначили штраф в размере 15 тысяч рублей и три года в колонии строгого режима.

Пока приговор не вступил в законную силу.