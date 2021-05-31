В Твери пьяный водитель врезался в ограждение

Нетрезвый водитель в Твери врезался в пешеходное ограждение. Фото: принтскрин видео пресс-службы ГИБДД по Тверской области.

31 мая около 10:00 на набережной реки Тьмаки, в районе дома №1/2, 33-летний водитель с признаками алкогольного опьянения врезался в пешеходное ограждение. Он ехал со стороны Желябова в сторону Бебеля. Перед машины разбился.

Во время удара сработали подушки безопасности. Никто не пострадал.

Во время освидетельствования алкотестер показал 0,9 миллиграммов на литр выдыхаемого воздуха. Тверичанин и сам рассказал, что пили крепкий алкоголь. Мужчине выписали административный штраф.

Теперь по решению суда он должен будет заплатить до 30 тысяч рублей и может быть лишён прав на срок до двух лет.