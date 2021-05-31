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Происшествия31 мая 2021 20:18

В Тверской области загорелся мусоровоз в Торжке

В этот момент он ехал по улице Кожевников
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Тверской области сгорел мусоровоз в Торжке.

В Тверской области сгорел мусоровоз в Торжке.

Фото: Ольга Крыльцова

31 мая около 19:00 в Торжке загорелся спецтехника, которая перевозит бытовые отходы. На тот момент транспорт ехал в районе улицы Кожевников. Об этом сообщает сайт gorodtorzhok.ru.

На место сразу же выехала бригада торжокских пожарных. Возгорание потушили.

Пострадавших нет.

Точная причина и ущерб устанавливаются. Предварительно полагают, что причиной ЧП стало замыкание проводки.

Предварительно полагают, что причиной возгорания мусоровоза стало замыкание проводки. Фото: сайт gorodtorzhok.ru.

Предварительно полагают, что причиной возгорания мусоровоза стало замыкание проводки. Фото: сайт gorodtorzhok.ru.

ЧП