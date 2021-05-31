В Тверской области загорелся мусоровоз в Торжке

В Тверской области сгорел мусоровоз в Торжке.
Фото: Ольга Крыльцова
31 мая около 19:00 в Торжке загорелся спецтехника, которая перевозит бытовые отходы. На тот момент транспорт ехал в районе улицы Кожевников. Об этом сообщает сайт gorodtorzhok.ru.
На место сразу же выехала бригада торжокских пожарных. Возгорание потушили.
Пострадавших нет.
Точная причина и ущерб устанавливаются. Предварительно полагают, что причиной ЧП стало замыкание проводки.
Предварительно полагают, что причиной возгорания мусоровоза стало замыкание проводки. Фото: сайт gorodtorzhok.ru.