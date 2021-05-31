В Твери на площади Капошвара изменили схему светофоров

В Твери на площади Капошвара у светофоров установили дополнительные секции. Фото: архив «КП»-Тверь».

С 31 мая на площади Капошвара установили стрелку для левого поворота на проспект Чайковского – как со стороны проезда Дарвина, так и со стороны проспекта Победы. Теперь водителям, которые поворачивают, нужно дождаться «зелёной стрелки».

Как указывают в пресс-релизе Администрации Твери, модернизация светофоров идёт в плановом режиме с анализом транспортных потоков, а также интенсивности движения.

На данный момент в планах установка «стрелок» на светофорах на перекрёстках Московского шоссе и набережной Лазури, улицы Благоева и бульвара Шмидта.