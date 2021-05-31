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Общество31 мая 2021 19:53

Верёвочный парк на четыре уровня сложности открывается в парке Тьмака Твери

Аттракцион должен начать работу 1 июня
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Верёвочный парк долго бездействовал и теперь открывается.

Верёвочный парк долго бездействовал и теперь открывается.

Фото: Виктория ТУШКОВА

1 июня в Твери начнёт работу верёвочный парк, что в ландшафтном парке Тьмака. В зависимости от уровня подготовки, веса и возраста, посетители смогут выбрать себе трассу, всего их четыре.

Трасса лёгкого уровня сложности рассчитана на детей от трёх лет. Вес ребёнка не должен превышать 40 килограммов. Лёгкая, средняя и тяжёлая трассы имеются также для посетителей любых возрастов весом до 100 килограммов.

Пользоваться трассами можно только под присмотром инструктора, неукоснительно выполняя требования по страховке.

Работать верёвочный парк будет с 11 утра до 9 часов вечера.