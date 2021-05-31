Основной этап ЕГЭ-2021 стартовал в Твери со сдачи экзаменов по выбору

В Твери школу в этом году заканчивают 2017 одиннадцатиклассников. Фото: Виктория ТУШКОВА

31 мая тверские выпускники сдавали предметы по выбору - химию, географию и литературу. Это первые экзамены основного периода ЕГЭ-2021.

В Твери школу в этом году заканчивают 2017 одиннадцатиклассников. Для сдачи единого госэкзамена в областной столице оборудовано 13 экзаменационных пунктов. Самый массовый экзамен, обязательный для всех, - русский язык - ребятам предстоит сдать 3 и 4 июня.

Отметим, что в этом году в экзаменационной компании есть особенность: чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, выпускнику необходимо получить удовлетворительные результаты только по русскому языку.

Расписание дальнейших экзаменов основного периода следующее:

11 июня – история и физика;

15 июня – обществознание;

18 июня – иностранные языки (письменный экзамен) и биология;

21-22 июня – иностранные языки (устный экзамен);

24-25 июня – информатика.