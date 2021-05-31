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Происшествия31 мая 2021 18:21

За поддельное удостоверение осудили водительницу в Тверской области

Женщина не сдала экзамены и купила поддельные права
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Тверской области женщину из Сандово осудили за поддельные водительские права. Фото: ПТО.

В Тверской области женщину из Сандово осудили за поддельные водительские права. Фото: ПТО.

Бежецкий межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении автомобилистки, которая ездила с поддельным водительским удостоверением. Приговор не обжалован и вступил в законную силу. Наказание – ограничение свободы сроком на четыре месяца.

По данным правоохранительных органов, 12 февраля около 19:05 водительницу с «липовыми» правами остановили в посёлке Сандово. Во время экспертизы выяснилось, что удостоверение не соответствует госстандартам. Его просто напечатали на струйном принтере.

На судебном заседании женщина подтвердила, что училась в автошколе, но не сдала экзамены по теории и практике. Тогда муж предложил ей купить права через интернет за 25 тысяч рублей. «Документ» пришёл по почте в Сандово.

Криминал