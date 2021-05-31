Губернатор поздравил сотрудниц отделений по делам несовершеннолетних УМВД по Тверской области

Глава региона не просто поздравил - вручил награды и цветы. Фото: ПТО

31 мая 1935 года в СССР было принято постановление «О ликвидации детской безнадзорности и преступности». Эта дата считается днем рождения службы по делам несовершеннолетних. Сегодня в Твери губернатор Игорь Руденя поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов службы в нашем регионе.

- Хочу поблагодарить вас за вашу работу и за участие в жизни детей, с которыми вы занимаетесь. Ваше умение работать с детьми - это залог наших будущих побед и успехов нашего государства», - отметил Игорь Руденя.

Глава региона приехал не с пустыми руками - вручил награды и цветы.

Почётной грамотой губернатора Тверской области награждена инспектор по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД РФ «Торжокский» Елена Евтропова.

Благодарности губернатора удостоены начальник отделения по делам несовершеннолетних Заволжского отдела полиции УМВД РФ по городу Твери Наталья Кожевникова, инспектор по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД РФ «Ржевский» Юлия Королева, начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД РФ по городу Твери Елена Новожилова и старший инспектор по делам несовершеннолетних Фировского пункта полиции межмуниципального отдела МВД РФ «Вышневолоцкий» Наталья Шибаева.

В настоящее время в Тверской области работает 103 сотрудника подразделений по делам несовершеннолетних.