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Происшествия31 мая 2021 15:58

В Твери заключили под стражу исполняющего обязанности директора автотранспортного предприятия

Речь идёт о взяточничестве
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Твери заключили под стражу и.о. гендиректора «ПАТП-1» Сергея Булычева.

В Твери заключили под стражу и.о. гендиректора «ПАТП-1» Сергея Булычева.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Московский районный суд Твери рассматривал ходатайство следователя о заключении под стражу и.о. гендиректора «ПАТП-1» Сергея Булычева. Менеджера подозревают в коррупционных преступлениях.

Сергей Булычев возглавил автотранспортное предприятие в сентябре 2019 года. Предыдущим руководителем три года был Артур Сычёв. Ныне он работает в системе Росгвардии и заседает в Гордуме.

По решению суда, которое ещё не вступило в силу, Сергей Булычев будет под арестом до 26 июля. Т.е. два месяца.

Сергей Булычев возглавлял предприятие с сентября 2019 года. Фото: МУП «ПАТП-1».

Сергей Булычев возглавлял предприятие с сентября 2019 года. Фото: МУП «ПАТП-1».

Криминал