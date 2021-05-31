В Твери заключили под стражу исполняющего обязанности директора автотранспортного предприятия

В Твери заключили под стражу и.о. гендиректора «ПАТП-1» Сергея Булычева. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Московский районный суд Твери рассматривал ходатайство следователя о заключении под стражу и.о. гендиректора «ПАТП-1» Сергея Булычева. Менеджера подозревают в коррупционных преступлениях.

Сергей Булычев возглавил автотранспортное предприятие в сентябре 2019 года. Предыдущим руководителем три года был Артур Сычёв. Ныне он работает в системе Росгвардии и заседает в Гордуме.

По решению суда, которое ещё не вступило в силу, Сергей Булычев будет под арестом до 26 июля. Т.е. два месяца.