Игорь Руденя обсудил с членами правительства Тверской области демографическую политику

Губернатор обсудил с членами областного правительства демографическую политику в регионе. Фото: ПТО

31 мая губернатор Игорь Руденя провёл совещание в областном правительстве. Одной из основных тем обсуждения стала демографическая политика в регионе.

Как сообщает областное правительство региона, в 2021 году общий объем средств на поддержку семей и детей в регионе превысил 26,4 млрд рублей. Это на 4,4 млрд рублей больше, чем в 2020-м. Объем выплат молодым и многодетным семьям составит 5 млрд рублей.

Сейчас в регионе реализуется комплекс мер по поддержке института семьи. По инициативе Игоря Рудени введены новые направления поддержки.

К примеру, с 2020 года многодетных семьи с пятью и большим количеством детей имеют право на поддержку региона - сертификат на 1 млн рублей - при приобретении автомобиля.

Также по нацпроекту «Демография» машины дарят победителям регионального конкурса «Лучшее семейное подворье».

При рождении ребенка каждой семье дарят набор детских принадлежностей.

Многодетные семьи Верхневолжья полностью освобождены от платы за вывоз твердых коммунальных отходов, а детей с 1-го по 5-й классы бесплатно обеспечивают школьной формой. Действует отдельная программа по обеспечению жильем многодетных семей с малым доходом.

Благодаря системным мерам только за 2020-й в Тверской области количество многодетных семей увеличилось на 1 тысячу.

Отдельное внимание уделяется молодым семьям. Пара на погашение ипотеки может получить от 200 тыс. рублей при появлении первого ребенка и до 500 тыс. рублей при рождении третьего малыша. В этом году предельный возраст участников этой программы увеличен с 25 лет до 35 лет, в многодетных семьях – до 40 лет.

700 молодых семей за прошедшие пять лет при федеральной поддержке получили сертификаты на приобретение и строительство жилья. В 2021 году по этой программе смогут улучшить жилищные условия 179 молодых семей из 33 муниципалитетов.