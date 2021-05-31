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Происшествия31 мая 2021 14:21

В Тверской области вор срезал батареи и сдал в чермет

Злоумышленник выбрал время, когда хозяйки не было дома
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Тверской области вор срезал батареи и сдал в металлолом.

В Тверской области вор срезал батареи и сдал в металлолом.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Торжке 38-летняя местная жительница обратилась в полицию по поводу того, что в её квартире спилили чугунные радиаторы. Женщина долго не была дома, а когда вернулась, обнаружила такой неприятный сюрприз.

Полиция по горячим следам задержала подозреваемого. Им оказался 52-летний неработающий, ранее судимый местный житель. Выяснили, что батареи он вывез и сдал в пункт приёма металла, а деньги потратил.

Ущерб составил около 21 тысячи рублей. Максимальное наказание за подобное правонарушение – пять лет тюрьмы.

Криминал