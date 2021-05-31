В Тверской области спустя 19 лет будут судить подозреваемого в изнасиловании и убийстве

19 лет расследовали дело в отношении жителя Тверской области, подозреваемого в изнасиловании и убийстве. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Следователи закончили распутывать дело в отношении жителя Тверской области, которого подозревали в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней. Расследование шло 19 лет.

Предварительно было установлено, что в октябре 2002 года 29-летний житель Бежецка, которого уже судили за изнасилование несовершеннолетней и кражу её вещей, вновь совершил преступление. В районе деревни Лаптиха Бежецкого района он изнасиловал шестнадцатилетнюю и задушил её.

Во время следствия выяснили, что обвиняемый также обокрал машину в Москве.

В течение 18 лет не прекращалось расследование, отрабатывались различные версии. В мае 2020 года сотрудники СК получили дополнительную информацию и активизировали работу. Провели генетическую экспертизу, но обвиняемый полностью отрицал свою причастность к нарушениям закона.

Была собрана достаточная доказательная база. Теперь дело рассмотрит суд.