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Общество31 мая 2021 12:54

Прививку от коронавируса к 31 мая сделали 132 973 человека в Тверской области

Более 725 тысяч проб на коронавирус взято в Тверской области с начала пандемии
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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За последние сутки прививку сделали 202 человека в Тверской области.

За последние сутки прививку сделали 202 человека в Тверской области.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

На 31 мая прививку в Тверской области сделали уже более 132 973 жителей Тверской области, за последние сутки – 202 человека. За весь период в регионе проведено 725 977 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 236.

Записаться на прививку от коронавируса в Тверской области можно по телефону 122, на портале Госуслуг, через электронную регистратуру или по телефонам прививочных пунктов.

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Графика: Яндекс

Графика: Яндекс

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