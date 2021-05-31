Прививку от коронавируса к 31 мая сделали 132 973 человека в Тверской области

За последние сутки прививку сделали 202 человека в Тверской области. Фото: Степан КАМЕНЕВ

На 31 мая прививку в Тверской области сделали уже более 132 973 жителей Тверской области, за последние сутки – 202 человека. За весь период в регионе проведено 725 977 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 236.

Записаться на прививку от коронавируса в Тверской области можно по телефону 122, на портале Госуслуг, через электронную регистратуру или по телефонам прививочных пунктов.

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