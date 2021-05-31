В Тверской области на опасном производстве чаще всего шумно

В Тверской области треть работников на обследованных производствах трудится в опасных условиях. Фото: ПТО.

В 2020 году, по данным Тверской службы статистики, на вредных и опасных работах занята одна треть работников на обследованных предприятиях. 76% из них мужчины.

Как указано в исследованиях Тверьстата, чаще всего вредным производственными факторами становятся шум, воздушный ультразвук, а также инфразвук. Они влияют на каждого пятого сотрудника. Химия и аэрозоли – на каждого десятого.

Те, кто трудится на работах с вредными и опасными условия, имеет право на особые гарантии и компенсации от работодателя: дополнительный отпуск, лечебно-профилактическое питание, право на досрочную пенсию и т.д.