Ещё 71 человек заболел коронавирусом в Тверской области на 31 мая

Число вновь инфицированных в Тверском регионе немного снизилось.
По данным регионального оперштаба по борьбе с вирусом, на утро 31 мая в Тверской области подтверждено ещё 71 случай заболевания COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 42 153 человека.
Выздоровели к настоящему моменту 39 365 человека (+53 за сутки).
На изоляции под наблюдением врачей находятся 1744 больных (+16).
Умерли 1044 человека (+2 случая за последние сутки).
Как и ранее наибольшее число заболевших регистрируется в Твери.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.