Ещё 71 человек заболел коронавирусом в Тверской области на 31 мая

Число вновь инфицированных в Тверском регионе немного снизилось.

По данным регионального оперштаба по борьбе с вирусом, на утро 31 мая в Тверской области подтверждено ещё 71 случай заболевания COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 42 153 человека.

Выздоровели к настоящему моменту 39 365 человека (+53 за сутки).

На изоляции под наблюдением врачей находятся 1744 больных (+16).

Умерли 1044 человека (+2 случая за последние сутки).

Как и ранее наибольшее число заболевших регистрируется в Твери.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.