В Тверской области построят 10 школьных стадионов

В Тверской области построят 10 новых школьных стадионов. Фото: ПТО.

Стадионы при школах и других учебных заведениях появятся в различных муниципалитетах Тверской области. В частности, одна из площадок будет расположена на территории Калязинского колледжа имени Полежаева.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сам осмотрел место будущего спортивного объекта в Калязине. Он подчеркнул, что его нужно ввести в эксплуатацию максимально быстро, так как потребность высока. Там запланировано поле для футбола и тренажёры для воркаута.

Четыре стадиона появится в Твери – в школах №№18, 45 и 34, а также в школе олимпийского резерва. В Кимрах объект будет расположен у школы №5, в Осташкове – у школы №3, в Торжке у школы №5, в Нелидово – у гимназии №2.