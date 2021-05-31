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Происшествия31 мая 2021 9:47

В Тверской области мужчину будут судить за сломанный из-за ревности череп

Житель Бежецка заподозрил в неверности свою супругу
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Тверской области мужчина пойдёт под суд из-за сломанного оппоненту черепа.

В Тверской области мужчина пойдёт под суд из-за сломанного оппоненту черепа.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Бежецкий прокурор утвердил обвинение в отношении жителя райцентр в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое было опасно для жизни. Дело направлено в суд.

По версии следствия, в марте бежечанин приехал на работу к своей супруге, так как подозревал, что руководитель неровно к ней дышит. Начав выяснять отношения с директором организации, ревнивец несколько раз ударил его головой и кулаками по лицу.

В результате у избитого диагностировали множественные переломы костей черепа. Это квалифицировали как тяжкий вред здоровью, из-за которого человек мог погибнуть.

Криминал