В Тверской области мужчину будут судить за сломанный из-за ревности череп

В Тверской области мужчина пойдёт под суд из-за сломанного оппоненту черепа. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Бежецкий прокурор утвердил обвинение в отношении жителя райцентр в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое было опасно для жизни. Дело направлено в суд.

По версии следствия, в марте бежечанин приехал на работу к своей супруге, так как подозревал, что руководитель неровно к ней дышит. Начав выяснять отношения с директором организации, ревнивец несколько раз ударил его головой и кулаками по лицу.

В результате у избитого диагностировали множественные переломы костей черепа. Это квалифицировали как тяжкий вред здоровью, из-за которого человек мог погибнуть.