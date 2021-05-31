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Общество31 мая 2021 9:44

Свыше 300 жителей Тверской области смогут пройти бесплатное обучение по программам WorldSkills

Об этом сообщает правительство региона
Алексей АНДРЕЕВ
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Благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» граждане могут получить новые навыки, освоить новые профессии.

Благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» граждане могут получить новые навыки, освоить новые профессии.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тверской области началось бесплатное обучение по программам WorldSkills в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». В 2021 году такую возможность получают более 300 жителей региона.

- Наша задача - обеспечить максимальную занятость населения области. Особенно это касается молодежи, которая должна быть мотивирована на работу в родном регионе. От этого во многом зависит развитие экономики Верхневолжья, - считает губернатор Игорь Руденя.

Стать участниками программы WorldSkills могут те жители региона, которые обратились в службу занятости. Это могут быть безработные, граждане старше 50-ти лет, граждане предпенсионного возраста, мамы в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет, а также неработающие женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста.

В нашем регионе первая группа граждан уже обучается компетенции «Графический дизайн» в Тверском технологическом колледже. Кроме того, востребованы и перспективны еще 35 профессиональных направлений. Среди них - разработка мобильных приложений, инженерный дизайн CAD, экспедирование грузов, ресторанный бизнес и другие.

Выпускники программ получат паспорт компетенций. Он дает возможность работодателям без испытательного срока определить уровень профессиональной подготовки будущего работника.

Подробнее о программе можно узнать на сайте https://express.worldskills.ru/.

Игорь РУДЕНЯ