В День защиты детей в Твери пройдёт выставка спецтехники ГИБДД и МЧС

Программы для детей 1 июня будут организованы во всех районах Твери. Фото: Евгения ГУСЕВА

1 июня, в День защиты детей, в городском саду Твери для маленьких гостей организуют выставку спецтехники и патрульного транспорта МЧС и ГИБДД. Выставка откроется в 11 утра и будет работать до 14:00.

Также для детей будет работать площадка по изучению правил дорожного движения и фигурная велосипедная трасса.

Это не все мероприятия Дня защиты детей в Твери. В художественной школе имени Серова откроется экспозиция детских работ "Моё счастливое детство", пройдёт мастер-класс по бумагопластике.

Праздничные программы, театрализованные представления и выставки будут организованы в районных ДК и клубах по месту жительства. Собственные мероприятия в честь праздника проведут библиотеки.

С полной программой Дня защиты детей в Твери можно познакомиться на сайте городской администрации.