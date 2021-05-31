В Твери ищут девушку с татуировкой пантеры

В Твери четвёртый день ищут 39-летнюю женщину с татуировкой пантеры и шрамом. Фото: группа в ВК/ВПСО Сова Тверь и Тверская область.

По данным поискового отряда «Сова», 39-летняя Ирина Титова ушла четыре дня назад из своей квартиры на улице Орджоникидзе и не возвращается. На связь не выходит. Поисковики просят помощи добровольцев.

В ориентировке сказано, что у тверичанки рост 1,5 метра, среднее телосложение, короткие чёрные волосы. Известно, что была одета в серый жакет, чёрную футболку, синие джинсы и джинсовые балетки. При себе имела коричневую кожаную сумку и телефон.

Из особых примет – татуировка в виде пантеры на левом плече и шрам на животе.

Телефоны, по которым можно сообщить какую-либо информацию о пропавшей: +7-952-091-79-75, а также +7-910-646-34-34. Или 112.