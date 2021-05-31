ФК «Тверь» выиграл под звуки оркестра

В Твери футбол проходил под звуки оркестра. Фото: пресс-служба ФК «Тверь».

30 мая матч на стадионе «Юность» в Твери прошёл с музыкой. Игра состоялась под звуки духового оркестра Tver Brass Band. На родном поле и под аккомпанемент родных музыкантов тверские футболисты сыграли удачно – 3:0.

В первом тайме с навеса Александра Александровича забил головой впритирку со штангой Кирилл Ушатов. Первый гол был уже на 17-й минуте. За пять минут до перерыва с поля удалили защитника «Знамени Труда», который нецензурно выругался на судью.

Во второй половине матча на 67-й минуте за нарушение правил получил вторую жёлтую, а затем красную, карточку игрок гостей Рафаэль Агаев. Ещё два гола тоже с головы забили в ворота ореховозуевцев тверичане Алексей Курзенев и Юрий Петровский.

К слову, в ноябре 2020 года ФК «Тверь» проиграл «Знамени труда» ровно с таким же счётом – 0:3. Теперь – симметричная победа.

Тверские футболисты осенью проиграли ореховозуевцам 3:0, а сейчас выиграли с таким же счётом. Фото: пресс-служба ФК «Тверь».

Теперь ФК «Тверь» на четвёртой строчке турнирной таблице Группы 2 ПФЛ. В пятницу, 4 июня, в Тверь приедет играть подмосковная «Коломна». Начало в 18:00.