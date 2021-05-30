Строительство нового радиотелецентра завершается в Твери

Новый телерадиоцентр поможет улучшить качество теле- и радиовещания в Тверской области.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Новый тверской областной радиотелецентр откроется летом этого года на улице Вокзальной.
"Центр станет крупным производственно-технологическим комплексом, базовой инфраструктурой для развития теле-, радиовещания и телекоммуникаций в регионе", - сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.
В здании площадью 852 квадратных метра разместятся аварийно-профилактические и энерго-группы, антеннщики-мачтовики, диспетчеры. Кроме того, в новом радиотелецентре оборудуют учебный класс и мастерские - в старом центре таковых не было.
Всё это призвано улучшить качество теле- и радиовещания в Тверской области.
Так будет выглядеть новый областной радиотелецентр. Графика: ПТО