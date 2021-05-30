Нетрезвый скутерист врезался в автомобиль в Твери

ДТП произошло на проспекте Калинина у районной администрации
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Твери вечером 30 мая столкнулись скутер и легковой автомобиль. ДТП произошло на проспекте Калинина в районе дома №62 (напротив здания администрации Пролетарского района).
По информации областной Госавтоинспекции, водитель скутера не имел прав и у него наличествовали признаки алкогольного опьянения. К счастью, скутерист был в шлеме. Угрозы его жизни нет.
ДТП у здания администрации пролетарского района: скутер врезался в авто. Фото: УГИБДД по Тверской области.