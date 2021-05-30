Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 мая 2021 18:12

Нетрезвый скутерист врезался в автомобиль в Твери

Водитель скутера не имел прав на управление двухколёсной техникой
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
ДТП произошло на проспекте Калинина у районной администрации

ДТП произошло на проспекте Калинина у районной администрации

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Твери вечером 30 мая столкнулись скутер и легковой автомобиль. ДТП произошло на проспекте Калинина в районе дома №62 (напротив здания администрации Пролетарского района).

По информации областной Госавтоинспекции, водитель скутера не имел прав и у него наличествовали признаки алкогольного опьянения. К счастью, скутерист был в шлеме. Угрозы его жизни нет.

ДТП у здания администрации пролетарского района: скутер врезался в авто. Фото: УГИБДД по Тверской области.

ДТП у здания администрации пролетарского района: скутер врезался в авто. Фото: УГИБДД по Тверской области.

ДТП