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Общество30 мая 2021 14:30

Пригородные электрички Москва-Тверь и Тверь-Бологое перешли на летнее расписание

Изменения графика незначительные, но их стоит учитывать
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Планируя поездку, изучите расписание электричек.

Планируя поездку, изучите расписание электричек.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

29 мая произошли изменения в расписании маршрутов пригородных поездов направлений Москва-Тверь и Тверь-Бологое. Электрички перешли на летний график.

Как сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания, изменения в расписании незначительные, тем не менее, планируя поездку, следует заранее познакомиться с новым графиком. Он опубликован на сайте железнодорожной компании.

Напомним также, что с сегодняшнего дня ещё два пригородных поезда продлены до Ржевского мемориала. Маршрут поезда № 6459 Шаховская – Ржев изменился на Шаховская – Муравьёво, а маршрут поезда № 6462 Ржев – Шаховская изменился на Муравьёво – Шаховская.

Общественный транспорт Твери