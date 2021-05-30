Пригородные электрички Москва-Тверь и Тверь-Бологое перешли на летнее расписание

Планируя поездку, изучите расписание электричек. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

29 мая произошли изменения в расписании маршрутов пригородных поездов направлений Москва-Тверь и Тверь-Бологое. Электрички перешли на летний график.

Как сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания, изменения в расписании незначительные, тем не менее, планируя поездку, следует заранее познакомиться с новым графиком. Он опубликован на сайте железнодорожной компании.

Напомним также, что с сегодняшнего дня ещё два пригородных поезда продлены до Ржевского мемориала. Маршрут поезда № 6459 Шаховская – Ржев изменился на Шаховская – Муравьёво, а маршрут поезда № 6462 Ржев – Шаховская изменился на Муравьёво – Шаховская.