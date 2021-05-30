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Происшествия30 мая 2021 11:52

На пожаре в Твери пострадал 2-летний ребёнок и погибли двое взрослых

На месте трагедии работают следователи и криминалисты
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Трагедия произошла рано утром 30 мая.

Трагедия произошла рано утром 30 мая.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Пожар, унесший жизни двух людей, произошёл ранним утром 30 мая в одной из квартир двухквартирного одноэтажного кирпичного дома на улице 2-ой Интернациональной в Твери.

По информации следственного Управления СКР по Тверской области, в пожаре пострадал двухлетний ребёнок. Он находится в больнице. Погибли двое взрослых - 44-летний мужчина и 86-летняя женщина. Их тела на пепелище обнаружили огнеборцы.

Огонь тушили несколько подразделений пожарных частей. Фото: ГУ МЧС по Тверской обалсти.

Огонь тушили несколько подразделений пожарных частей. Фото: ГУ МЧС по Тверской обалсти.

По данным регионального главка МЧС, горела площадь около 80 кв.м. С огнём боролись несколько отделений пожарно-спасательных частей, всего было было привлечено 26 человек и 7 единиц техники.

По факту гибели людей следователи назначили доследственную проверку. На месте трагедии работают криминалисты. Для выяснения причин пожара и гибели людей будут назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

Дом на 2-й Интернациональной, в котором произошёл пожар. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Дом на 2-й Интернациональной, в котором произошёл пожар. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

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