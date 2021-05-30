Мошенница из Тверской области за 2,5 миллиона рублей «сняла порчу» с петербуржцев

«Целительница» ранее уже была судима. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Задержана уроженка Тверской области, похищавшая у людей деньги под видом целительства и снятия порчи. Орудовала мошенница в Санкт Петербурге и Ленобласти.

Как сообщает портал «47channel» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 39-летняя тверичанка подозревается разу в двух преступлениях.

В апреле 2021 года она втёрлась в доверие к жительнице северной столицы и похитила у неё деньги и ценности на общую сумму в 200 тысяч рублей. А чуть позже обманула семью из Кировска. Сообщив, что на родственников наложена «смертельная порча» и обещая снять её, она похитила у пострадавших 2,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сообщается также, что «целительница» ранее уже была судима.