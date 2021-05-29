Госавтоинспекторы на машине со спецсигналами доставили ребенка на срочную операцию в Тверь

Госавтоинспекторы доставили в больницу четырехлетню девочку Фото: ПТО

Инцидент произошел в Калининском районе на 17-м км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна. К госавтоинспекторам Александру Капустину и Виктору Андрееву, находившимся на посту, обратился водитель.

Мужчина рассказал, что ехал по дороге, его остановил водитель скорой и рассказал, что автомобиль сломался, а им нужно срочно доставить на операцию четырехлетнюю девочку из Сандово. Вместе с фельдшером, женщиной и девочкой мужчина поехал в больницу, но встал в пробке.

Инспекторы сообщили о внештатной ситуации в дежурную часть и на автомобиле со спецсигналами доставили малышку и ее сопровождающих в больницу.

- Благодаря оперативным действиям старшего лейтенанта полиции Александра Капустина и лейтенанта полиции Виктора Андреева девочке была вовремя оказана квалифицированная помощь, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.