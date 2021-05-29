Паломники отправились в XXII Волжский Крестный ход в Тверской области

В Тверской области начался XXII Волжский Крестный ход Фото: ПТО

29 мая от истока реки Волги в Тверской области начался XXII Волжский Крестный ход. В этом году он посвящен 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. На открытие приехали губернатор Игорь Руденя, советник Президента Российской Федерации Владимир Васильев, митрополит Виктор, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Перед началом Крестного хода в Спасо-Преображенском соборе в Волговерховье состоялась божественная литургия, которую провел митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Затем у истока Волги прошел чин малого водоосвящения.

- Значение подвигов людей, которые жили до нас, очень велико для современников. Вспоминая святых, мы можем сделать для себя важные открытия – о предназначении человека, о том, как быть цельным и стойким к превратностям мира, – обратился к паломникам митрополит Амвросий.

- Уже много лет Волжский Крестный ход объединяет людей разных поколений верностью духовным традициям нашего народа. Это значимое событие напоминает нам о том, что мы живём и трудимся на великой земле – колыбели русской реки Волги, – сказал Игорь Руденя.

У истока Волги состоялся концерт с участием творческих коллективов из Тверской области и Москвы. С 29 по 31 мая паломники пойдут до Нило-Столобенской пустыни и Осташкова.

Весь маршрут затронет 11 муниципалитетов Тверской области и Дубну в Московской области. Завершится событие 8 июня в Калязине.