Жителей Тверской области предупредили о заморозках до -2 градусов

Заморозки ожидаются в отдельных районах Фото: архив "КП"

В Тверской области ожидается похолодание. Об изменениях погоды, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает региональное МЧС.

Ночью и утром 30-31 мая в отдельных районах синоптики прогнозируют заморозки до -2…0 градусов.

В дневные часы +13... +18 градусов. Ветер до 10 м/с.

ГУ МЧС России по Тверской области призывает жителей внимательней относиться к собственной безопасности. Автомобилистам следует быть осторожнее во время движения. А дачникам не лишним будет позаботиться об укрытии для теплолюбивых растений.