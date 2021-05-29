Начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян заработал за год 2,4 миллиона рублей

Арсен Григорян отчитался о доходах за 2020 год Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Начальник ГУ МЧС России по Тверской области, генера-майор внутренней службы Арсен Григорян отчитался о дохдах за 2020 год. Сведения опубликованы на сайте МЧС России.

По данным декларации Арсена Рафиковича, за прошлый год его доход составил 2 445 158,42 руб. В коммерческом найме у него есть квартира. Автомобиля нет.

Супруга Арсена Григоряна задекларировала доход в 725 313,62 руб. В долевой собственности у нее есть половина квартиры площадью 105 кв. метров и квартира в коммерческом найме. Недвижимость расположена в России.