После исчезновения 17-летней девушки в Твери возбудили уголовное дело

Ольгу Горюнову ищут с 5 мая Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери с 5 мая ведутся активные поиски 17-летней Ольги Горюновой. По месту жительства пропавшей выезжали следователи и полиция.

- В ходе доследственной проверки установлено отсутствие объективных данных, указывающих на намерение несовершеннолетней беспричинно и на длительное время покинуть свое место жительства, - сообщает пресс-служба регионального СКР.

Для более тщательного выяснения обстоятельств исчезновения жительницы Твери Заволжским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Пропавшую девушку ищут следователи и криминалисты Следственного комитета, сотрудники УМВД и волонтеры. Расследование уголовного дела продолжается.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по телефону: 8-930-179-00-69.