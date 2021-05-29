Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины при пожаре в Тверской области

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Сообщение о том, что во время тушения горящего дома в деревне Касково Удомельского городского округа найдено тело мужчины, поступило в СУ СК РФ по Тверской области 28 мая.

По факту гибели человека Бологовским межрайонным следственным отделом была организована доследственная проверка.

Установлено, что мужчина жил один. Место присшествие осмотрено следователем СК с участием эксперта МВД. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы по телу погибшего и пожарно-технической судебной экспертизы.

Обстоятельства происшествия и причины пожара устанавливаются.