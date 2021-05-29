В Кимрах сотрудники ГИМС Тверской области спасли тонущую женщину

Сотрудники ГИМС доставили женщину на берег и передали медикам Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о том, что в районе Савёловской набережной в реке тонет женщина, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 28 мая.

На место происшествия было направлено инспекторское отделение ГИМС, оперативная группа Кимрского пожарно-спасательного гарнизона, отделение ПСЧ № 11, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.

- Сотрудники ГИМС извлекли женщину из воды и доставили на берег. Пострадавшую передали врачам скорой медицинской помощи. От госпитализации она отказалась, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.