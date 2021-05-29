38 заросших участков пополнили лесной фонд в Тверской области

Лесной фонд Тверской области пополнили 38 участков Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области на заседании Межведомственной комиссии по земельным отношениям, которое 28 мая провел губернатор Игорь Руденя, было принято решение о переводе 38 участков площадью порядка 2532 га в земли лесного фонда. Это территории в Молоковском городском округе, Максатихинском, Жарковском, Бежецком и Торопецком районах.

Своевременная постановке этих участков на кадастровый учет позволяет обеспечивать необходимый запас ресурсов для деревообрабатывающей промышленности Верхневолжья.

Также в Тверской области продолжается работа по лесовосстановлению. С 2016 по 2020 годы лесовосстановительные мероприятия выполнены на площади 85,2 тыс. га. В 2021 году планируется высадить 30 млн саженцев сосны и ели на площади 15 тыс. га.