Летом в Тверской области увеличат количество бригад скорой помощи

В регионе идет работа по улучшению работы бригад скорой помощи.

В летний период в регионе будет работать на 17 бригад скорой медицинской помощи больше, чем обычно. Как сообщила пресс-служба областного правительства, об этом, а также о дальнейшем развитии службы шла речь 28 мая на совещании под руководством губернатора Игоря Рудени.

В регионе продолжается процесс централизации подразделений скорой помощи. В итоге все вызовы будут обрабатываться в едином центре в Твери.

По информации областного правительства, в Твери и Калининском районе благодаря этому в 2021 году время приезда к пациенту по экстренным вызовам в большинстве случаев составляет не более 20 минут. Такая же тенденция - в Ржевской и Вышневолоцкой агломерациях.

На совещании рассмотрена дорожная карта по дальнейшему объединению подразделений скорой помощи в муниципалитетах. В этом году эту работу планируется завершить.

Кроме того, в регионе проходит поэтапное обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи.

Также на совещании рассмотрены предложения по подготовке кадров для здравоохранения. Количество договоров о целевой подготовке в Тверском медуниверситете с 2018 года выросло в четыре раза - со 139 целевиков до 395 в 2021-м.