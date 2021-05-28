14 агропредприятий Тверской области получат господдержку

14 животноводческих и звероводческих агропредприятий Тверской области получат господдержку. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В 2021 году субсидии предоставят 14 хозяйствам Тверской области, включенным в Государственный племенной регистр, а также имеющим стабильную численность (либо увеличение) племенного маточного поголовья.

Вопрос рассмотрен на заседании президиума областного правительства, которое 28 мая провёл губернатор Игорь Руденя.

- Перед профильным министерством поставлены задачи по усилению работы, в том числе надо чаще общаться с сельхозтоваропроизводителями, которые работают на земле, – отметил глава региона.

Итак, господдержку получат семь животноводческих (молоко, мясо) хозяйств: СПК «Новая жизнь» (Бежецкий район), ЗАО «Калининское», АО «Агрофирма Дмитрова Гора», СХПК «Сознательный» (Зубцовский район), «Алтай» (Зубцовский район), «Кашин Луг» (Кашинский район), Верхневолжский животноводческий комплекс (Пеновский муниципальный округ).

А также - четыре звероводческих предприятия: звероплемзавод «Савватьево», ООО «Меха», ООО «Новые Меха» (Калининский район), зверохозяйство «Знаменское» (Торопецкий район).

В перечень вошли также коневодческое хозяйство «Снайп», а также овцеводческие предприятия «Покров» (Зубцовский район) и ООО «Тверской урожай» (Бежецкий район).

Объём поддержки этих хозяйств в 2021 году суммарно составит около 80 млн рублей.