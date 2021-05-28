В Твери пьяная женщина без прав везла на машине грудного ребёнка

В Твери нетрезвая женщина везла на машине грудного ребёнка. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

27 мая около 21:00 в тверской отдел ГИБДД поступил звонок, что на улице Тракторная в областном центре нетрезвая женщина создаёт на дороге аварийные ситуации. Дорожная полиция незамедлительно выехала на место.

Во время объезда частного сектора в районе дома №6 госавтоинспекторы заметили автомобиль Renault Logan, который почти съехал в кювет. За его рулём была нетрезвая водительница.

Выяснилось, что во время конфликта со своим сожителем женщина села за руль, крепко выпив, и взяла с собой грудного ребёнка. Её возлюбленный, который уже был судим, также будучи пьян, разбил камнями стёкла автомобиля. Но тверичанка продолжила ехать.

Но тут открылась ещё одна подробность – у женщины нет водительских прав. Далеко она не смогла умчаться и съехала в кювет, врезавшись в дерево.

Конфликт разворачивался в присутствии троих маленьких детей. На место вызвали участковых, сотрудников по делам несовершеннолетних.

В отношении женщины оформили административные протоколы о нарушениях ПДД. Renault отправили на штрафстоянку.

Сама участница конфликта в полиции. Ей грозит от 10 до 15 суток ареста. Пока идут разбирательства по делу, детей передали в органы опеки.