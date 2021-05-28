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Экономика28 мая 2021 16:29

В Тверской области инвестиции в медицинское оборудование в I квартале 2021 года составили 391 млн рублей

Средства пошли на обновление аппаратуры в сфере здравоохранения
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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В машины и оборудование для системы здравоохранения за три месяца 2021-го было вложено 391,3 млн руб.

В машины и оборудование для системы здравоохранения за три месяца 2021-го было вложено 391,3 млн руб.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В первом квартале 2021 года инвестиционные возможности крупных и средних организаций Тверской области составили 9,1 млрд. руб. Из них 60% – собственные средства организаций. Такой статистикой поделился Тверьстат.

Больше всего средств было инвестировано в замену изношенной техники и оборудования. На эти цели было израсходовано около половины всех инвестиций Тверской области – 4,5 млрд. руб. В частности, на машины и оборудование для системы здравоохранения было потрачено 391,3 млн. руб.

Графика: Тверьстат.

Графика: Тверьстат.