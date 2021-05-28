В Тверской области инвестиции в медицинское оборудование в I квартале 2021 года составили 391 млн рублей

В машины и оборудование для системы здравоохранения за три месяца 2021-го было вложено 391,3 млн руб. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В первом квартале 2021 года инвестиционные возможности крупных и средних организаций Тверской области составили 9,1 млрд. руб. Из них 60% – собственные средства организаций. Такой статистикой поделился Тверьстат.

Больше всего средств было инвестировано в замену изношенной техники и оборудования. На эти цели было израсходовано около половины всех инвестиций Тверской области – 4,5 млрд. руб. В частности, на машины и оборудование для системы здравоохранения было потрачено 391,3 млн. руб.