Бурашевское шоссе в Твери отремонтируют от поселка Крупской до М-10

Летом в Твери начнут ремонтировать Бурашевское шоссе Фото: ПТО

С вопросом о необходимости ремонта Бурашевского шоссе на участке от поселка имени Крупской до трассы М-10 "Россия" в Твери к губернатору Игорю Рудене на личном приёме обратилась жительница города Елена Швецова.

- В этом году мы делаем первый этап ремонта Бурашевского шоссе. Документация готова. В июне пройдут конкурентные процедуры, июль и август – ремонтные работы, - сообщил Игорь Руденя.

В планах на ремонт - участок 3,7 км, обеспечивающий въезд и выезд транзитного транспорта на М-10, подъезд к микрорайону Южный, промышленным площадкам, транспортную доступность к загородной жилой застройке.

Всегов 2021 году в Твери по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать 70 объектов улично-дорожной сети общей протяжённостью свыше 60 км.