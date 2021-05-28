В Интернете жительница Твери заполнила анкету и лишилась денег

Мошенники обманули женщину в Интернете Фото: Екатерина ЗАРВА

Жительница Твери обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина рассказала, что нашла в интернете пост-опрос о работе одного из банков и решила ответить на вопросы.

Заявительница перешла по ссылке, где ей было предложено внести в анкету реквизиты банковской карты и номер мобильного телефона. После ввода информации с ней связался неизвестный человек и представился сотрудником банка. Он попросил цифровой код из SMS-сообщения. Женщина продиктовала цифры, а затем с ее счета списали 16 800 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".