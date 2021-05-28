Футболисты попросили губернатора Тверской области отремонтировать спортплощадку в Эммауссе

Игорь Руденя выслушал предложения и просьбы горожан Фото: ПТО

На прием к губернатору Игорю Рудене пришла жительница поселка Эммаусс вместе с сыном-девятиклассником Павлом. Мальчик увлекается футболом, является капитаном одной и команд. Занятия футболистов проходят на спортплощадке Эммаусской средней школы, там же проходят уроки физкультуры. Однако, искуссвенное покрытие площадки износилось, требуется ремонт.

- Тренировки приходится проводить с осторожностью, чтобы не получить травму, - рассказал мальчик.

Губернатор на проблему отреагировал и заверил, что вопрос с ремонтом площадки будет решен.

Вместе с тем, профильному ведомству и администрации Калининского района дано поручение представить предложения по установке в населённом пункте уличных тренажёров и ремонту стадиона с беговыми дорожками.