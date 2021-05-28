В Твери проходят областные соревнования по гребле на байдарках и каноэ

Соревнование по гребле "Открытие сезона" проходят в Твери Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

28 и 29 мая в Твери в районе набережной Афанасия Никитина в акватории Волги пройдут Областные соревнования по гребле на байдарках и каноэ "Открытие сезона".

В них принимут участие спортсмены-гребцы из Тверской области: юноши и девушки до 15 лет, юноши и девушки до 17 лет, юниоры и юниорки до 19 лет, юниоры и юниорки до 24 лет.

Спортсмены разыграют 28 комплектов медалей. Заплывы пройдут на дистанциях: 200 метров и 500 метров.

Начало соревнований в 15:00.