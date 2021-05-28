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Общество28 мая 2021 13:46

В Твери прошла трехдневная акция по диагностике меланомы

На приеме у врача-онколога побывали 100 пациентов
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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У каждого десятого пациента диагностирована меланома

У каждого десятого пациента диагностирована меланома

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центре специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева состоялась акция по диагностике меланомы.

Наблюдение проводилось в течение трех дней, с 24 по 26 мая, за это время на приеме у врача-онкодерматолога побывали 100 пациентов.

- У каждого 10-го из них был выявлен базальноклеточный рак или меланома, еще у шестерых – диспластичные невусы и у одного - предраковое состояние, - сообщили в областном минздраве.

Всего, по итогам 2020 года в центре Аваева было зарегистрированооколо 300 злокачественных новообразований, в том числе 16 случаев меланомы, считающейся одной из самых серьезных видов рака.

Планируется, что подобные акции будут проводиться в регионе ежегодно, раз в полгода.