В Твери прошла трехдневная акция по диагностике меланомы

У каждого десятого пациента диагностирована меланома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центре специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева состоялась акция по диагностике меланомы.

Наблюдение проводилось в течение трех дней, с 24 по 26 мая, за это время на приеме у врача-онкодерматолога побывали 100 пациентов.

- У каждого 10-го из них был выявлен базальноклеточный рак или меланома, еще у шестерых – диспластичные невусы и у одного - предраковое состояние, - сообщили в областном минздраве.

Всего, по итогам 2020 года в центре Аваева было зарегистрированооколо 300 злокачественных новообразований, в том числе 16 случаев меланомы, считающейся одной из самых серьезных видов рака.

Планируется, что подобные акции будут проводиться в регионе ежегодно, раз в полгода.