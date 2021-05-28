Тверской детский омбудсмен Лариса Мосолыгина проведёт личные приёмы граждан

Уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина. Фото: ombudsman-tver.ru

В целях оказания помощи семьям с детьми, детям и подросткам Твери и области уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина проведёт личные приёмы граждан.

4 июня в 11:00 – по адресу Тверь, ул. Вагжанова, д.7, каб.111. Телефон: (4822) 34-26-91.

4 июня с 12:00 до 14:00 – в Управлении Федеральной службы судебных приставов (Тверь, ул. Веселова, д. 4). Телефон: (4822) 55-92-46.

7 июня в 10:00 - в приёмной Президента РФ (Тверь, пл. Михаила Тверского, д.1А). Телефон: (4822) 34-36-02.

На приём необходимо предварительно записаться по указанным телефонам. Посетителей просят не забывать о соблюдении противоэпиедмических норм. Без маски на встречу с детским омбудсменом вас могут не пропустить.