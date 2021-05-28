На автобусной остановке в Твери у девушки украли сумку

Подозреваемую в краже задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заволжский отдел полиции УМВД по городу Твери обратилась 23 - летняя девушка и рассказала, что оставила на автобусной остановке сумку с документами и деньгами, а потом не обнаружила ее на месте. Ущерб составил порядка 15 000 рублей.

Полицейские начали розыск и нашли злоумышленницу. Выяснилось, что чужая сумка привлекла 58-летнюю жительницу Тверской области.

Деньги женщина успела потратить, а сумку выбросила.

По статье "Кража" на фигурантку завели уголовное дело.