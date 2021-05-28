В Тверской области для школы в Бологовском районе приобретут новый автобус

К губернатору с просьбой о замене школьного автобуса обратилась жительница Бологовского района. Фото: ПТО

28 мая губернатор Игорь Руденя провёл личный приём граждан. С вопросом о замене автобуса для средней школы-интерната №2 Бологовского района к главе региона обратилась многодетная мама Любовь Фёдорова.

Она рассказала, что школа на 130 ребят находится в посёлке Лыкошино, но при этом немало её учеников живёт в соседних населённых пунктах. Их возит автобус. Но он уже устарел, необходим новый.

- В этом году закупаем школьные автобусы. Примем все необходимые решения и один из них поставим в вашу школу, - отреагировал Игорь Руденя.

При федеральной поддержке Тверская область ежегодно проводит обновление школьного автопарка.

В августе 2020-го 30 автобусов были переданы в школы 29 муниципалитетов региона, в декабре ещё 33 машины поступили в 25 районов.

В прошедшем учебном году на занятия школьным транспортом доставлялись 10730 учеников.