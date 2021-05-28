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Происшествия28 мая 2021 11:30

Аксессуары для смартфона украл из гипермаркета в Твери 23-летний парень

Его задержали росгвардейцы
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Подозреваемого задержали росгвардейцы

Подозреваемого задержали росгвардейцы

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Росгвардии выехали по сигналу "тревога" в гипермаркет на Октябрьском проспекте Твери.

Сигнал поступил от менеджера по безопасности, который по камерам заметил злоумышленника. На записях видно, что молодой человек из торгового зала похитил аксессуары для мобильного телефона, спрятал их в карман и попытался скрыться.

Подозреваемого задержали. Им оказался безработный 23-летний местный житель. Молодой человек сознался в содеянном. Для разбирательства его доставили в полицию.

По факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Криминал